Hazal Kaya: Hemen çocuk yapacağım

Hazal Kaya, YouTube’da yayınlanan İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu.

Uzun yıllar beraber olduğu Ali Atay'la evlenir evlenmez hemen anne olan ünlü oyuncu, "Anneliği çok sevdim, iki çocuk daha yapacağım." dedi.

İşte Hazal Kaya’nın açıklamalarından satır başları…

"BEN ZATEN EVDEYDİM"

"Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya, benim için çok şey değişmedi.

"İSYAN ETMİYORUM, ŞÜKREDİYORUM"

Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, koronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi, yaklaşık 22-23 gündür evdeyim. Ben şikayet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…

"BEN ÇOK SEVDİM ANNELİĞİ"

Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.

Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.

"BİR ŞEYLERİ BÜYÜTMEYİ SEVİYORUM"

Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var, biz zaten kalabalık bir aileyiz. Ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım.





"KIVANÇ'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Çalıştığım arkadaşlarımın hepsini çok severim ama bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç’tı. Çağatay’la çok anlaşamazdık, çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi ondan dolayı. Aras Bulut’u çok severim, Burak da aynı şekilde… Ben Kıvanç Tatlıtuğ’dan çok şey öğrendim, ağabeyim gibi saygı duyarım bu yüzden Kıvanç diyorum.

"TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM"

Keman ve baleye dört buçuk yaşında başladım. Çok hiperaktif olduğum için beni evde tutamamışlar ben de bunlara yöneldim. Tiyatroyu da lisede bir kez denedim, bir daha da denemeyi düşünmedim. Trafik kazası geçirdim, baleyi bıraktım. Metalci oldum diye de kemanı bıraktım.

"İLK REKLAMDAN SONRA DEVAMI GELDİ"

Assos’ta tatil yaparken o zaman ‘Lise Defteri’ diye bir dizi başlayacakmış, 'Oyunculuk düşünür müsünüz?' diye bir kadın geldi benim yanıma. Annem kadına kızdı ama ben ‘oyunculuk mu, olabilir aslında’ diye düşünüp annemi sıkıştırdım ‘Sok bu işlere beni’ diye. Annemin seslendirme yapan arkadaşları bir ajans önerdi, oraya gittik ve ben ilk reklamımı aldım, ondan sonra da devamı geldi."