Hazal Kaya: Saçımda kusmuk var

Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı.

Kaya, doğum sonrası sosyal medya hesabından annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşmaya başladı.

"BÖYLE DURDUĞUMA BAKMAYIN"

Oğlunun yüzünü henüz göstermeyen oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayınladı. Kaya, fotoğrafa "Böyle durduğuma bakmayın, saçımda kusmuk var." ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya, birkaç gün önce katıldığı bir defilede 'doğum kilosu' eleştirilerine şu şekilde yanıt vermişti: "Bence kilo alınır, verilir. Bu hiç önemli değil. Hatta bu kilo olayının haber değeri bile taşımaması lazım çünkü anne olmak ve böyle bir dönemden geçmek bambaşka bir konu."