Hazal Kaya'yı takipçisi kızdırdı

Oyuncu Hazal Kaya, Tribeca Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen eşi Ali Atay'ı Twitter hesabından paylaştığı mesajla tebrik ettiği için bir kullanıcı tarafından eleştirildi.

"KENDİ KARİYERİNE İLGİ GÖSTER"

Eşinin uluslararası başarısını kutlayan Hazal Kaya'ya bir takipçisi "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi biraz da kendi kariyerine göstersen nasıl olur?" yorumunu yaptı.

"HADDİNİZ DEĞİL"

Bunun üzerine Hazal Kaya, "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım, çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz, aksine. Haddiniz değil ayrıca, evet." yorumunu yaptı.