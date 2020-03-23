Hazar Ergüçlü: Yaşlılar rencide oldu

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

Kendisinden 19 yaş büyük 46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ile sevgili olan Hazar Ergüçlü, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasağını eleştirdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı." ifadelerini kullandı.