taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5966
Euro
7.045
Altın
1490.98
Borsa
83501.49
Gram Altın
316.559
Bitcoin
39391.44

Hazar Ergüçlü: Yaşlılar rencide oldu

Hazar Ergüçlü, koronavirüs salgını nedeniyle sadece 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırılmasına isyan etti.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikaye kısmından bir paylaşım yaptı.

Hazar Ergüçlü: Yaşlılar rencide oldu

Kendisinden 19 yaş büyük  46 yaşındaki yönetmen Onur Ünlü ile sevgili olan Hazar Ergüçlü, 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasağını eleştirdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı." ifadelerini kullandı.

Hazar Ergüçlü: Yaşlılar rencide oldu

İlginizi Çekebilir
Amine Gülşe ve Mesut Özil'i koronavirüs ayırdı
Futbolcu Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı.
Tuba Ünsal, dışarı çıkanlara isyan etti
Oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bir İtalya'nın Türkiye'deki sokak manzarası üzerine yaptığı yorumu takipçilerine ulaştırdı.
Mustafa Sandal'ın oğlundan koronavirüs mektubu
Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından 8 yaşındaki oğlu Yavuz'un koronavirüs hakkında yazdığı mektubu, takipçileriyle paylaştı.
Murat Dalkılıç ile Hande Erçel canlı yayın yaptı
Instagram hesabından takipçileriyle buluşan Murat Dalkılıç'a, Hande Erçel eşlik etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
90
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
365
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
487
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
155
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
128
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
223
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir