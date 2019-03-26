Hazer Amani Sıla'nın evine yerleşti

Ünlü şef Hazer Amani ve şarkıcı Sıla aşkı artık engelsiz devam ediyor.

BERABER YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Taze çiftin birlikteliğiyle ilgili yeni bir iddiayla daha konuşulmaya başlandı. Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan bugün boşandı ve Sıla'nın evine yerleşti. Evli olduğu için eleştirilen Aman, artık aşkını haykırabilecek.

PROJE DEDİLER

Sıla ve Hazer Amani daha önce arabada uyurken görüntülenmişti ve ünlü şefin parmağında alyansı olduğu dikkatlerden kaçmamıştı. O sıralarda evli olan Hazer Amani, iddiaları yalanlamış ve bir proje için görüştüklerini dile getirmişti.