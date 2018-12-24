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Hazım Körmükçü kadınlardan özür diledi

Nişanlısına uyguladığı şiddetle gündeme gelen Hazım Körmükçü, açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 14:18..
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Spiker Zeynep Tandoğan 6 ay önce nişanlısı Hazım Körmükçü’den şiddet görmüş, savcılığa başvurmuştu. Barışan çift, önceki akşam Fulya'daki bir partide mutluluk pozu verdi.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Körmükçü “Her şeyi geride bıraktık. Psikolojik destek aldım. Tüm kadınlardan özür diliyorum. Namus ve şeref sözü veriyorum. Böyle bir olay bir daha asla yaşanmayacak” dedi.

"ÖZÜNDE İYİ BİRİ"

Zeynep Tandoğan ise “Hazım hatasını kabul etti. Özünde iyi biri ama öfke sorunu vardı. Sevgi ile üstesinden geldik” diye konuştu.

Hazım Körmükçü kadınlardan özür diledi

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