Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın bir altın tahvili ve bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlık, iç borçlanma programı kapsamında altına endeksli yatırım araçları için yeniden ihaleye çıkıyor.

Düzenlenecek satışlarla yatırımcılara hem altın tahvili hem de kira sertifikası sunulacak.

İHALENİN ÖZELLİKLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.