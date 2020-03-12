Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçılara yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekibin görevlendirildiği bildirildi. Şikayetlerin bu hatta iletilebileceği belirtildi.

"ŞİKAYETLERİ VİMER-189'A İLETİN" ÇAĞRISI

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere, Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir."