taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2582
Euro
7.0589
Altın
1613.6
Borsa
95850.75
Gram Altın
323.905
Bitcoin
36528.4

Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçılara yakın takip

Vatandaşların, ürünlerdeki fahiş fiyat artışını VİMER-189 ihbar hattına iletebileceği bildirildi.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekibin görevlendirildiği bildirildi. Şikayetlerin bu hatta iletilebileceği belirtildi.

"ŞİKAYETLERİ VİMER-189'A İLETİN" ÇAĞRISI

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerde yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddialarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere, Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler.

Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçılara yakın takip

İlginizi Çekebilir
İspanya'da korona nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e çıktı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2.140'tan 2.968'e yükseldi.
HDP, İmralı'da korona önlemi istedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, teröristbaşı Öcalan için koronavirüs önlemi alınması yönünde bir çağrı yaptı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi
Beyoğlu Belediyesi, başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere ilçe genelinde koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı. Binalar ve caddeler dezenfekte ediliyor.
Beştepe'de koronavirüs toplantısı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tedbir düzeyi, üst seviyeye çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
379
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
398
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
66
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
Çin: Koronavirüs haziran ayında bitebilir
87
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
120
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti
75
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir