Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası satışı
Devlet tarafından yapılan yeni altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı, yatırımcılara çeşitli olanaklar sundu. Yüzde 0,4 kupon ve kira ödemeli bu yatırım araçları, güvenilir yatırım seçenekleri arasında.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ilan ettiği üzere kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Mayıs valörlü, 17 Kasım 2027 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 7 bin 943 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihracı yapıldı.
ALTIN KARŞILIĞI ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASININ İHRACI
Ayrıca, aynı valör ve itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli 12 bin 438 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)