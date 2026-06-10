Haziran ayı olmasına rağmen Sahara Geçidi'nin eteklerinde kar hala duruyor

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Haziran ayında yaz mevsimi yaşanırken Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nin eteklerinde, kıştan kalan kar manzaraları dikkat çekiyor.

Yüksek rakımı ve sert iklimiyle bilinen geçitte, mayıs ayında etkili olan kar yağışlarının ardından kar örtüsü tamamen erimedi.

"KAR MANZARASI GÖRMEK MÜMKÜN"

Necdet Bilgin, ’’Kentte havalar sıcak gitse de yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Havalar düzeldi ama gördüğünüz gibi yüksek kesimlerde kar manzarasını görmek mümkün.’’ dedi.

Özellikle gölgede kalan yamaçlarda beyaz örtü varlığını sürdürürken ortaya çıkan görüntüler, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.