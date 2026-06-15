Haziran ortasında Mereto Dağı'nda kar mesaisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz sıcaklıkları etkisini gösterirken yüksek rakımlı bölgelerde, kış şartları adeta yeniden yaşanıyor. Batman’ın Sason ilçesi sınırlarındaki Mereto Dağı, haziran ayının ortasında bile karla mücadele çalışmalarına sahne oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

YAZ MEVSİMİNDE KIŞ MESAİSİ

Normal şartlarda bahar ve yaz aylarında ulaşıma açılması beklenen yüksek kesim yolları, bu yıl yoğun kar yağışı ve çığ etkisi nedeniyle tamamen kapanmış durumda.

Bölgede görev yapan ekipler, yaz mevsiminin ortasında karla mücadele ederek vatandaşların ulaşımını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 METREYİ BULAN KAR KÜTLELERİ TEMİZLENİYOR

Mereto Dağı eteklerinde bazı noktalarda kar kalınlığının 3 ila 4 metreyi bulduğu belirtilirken iş makineleri, bu devasa kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çekiyor.

Dik yamaçlar, dar geçitler ve kar tünelleri arasında ilerleyen ekipler, kapanan yolları tek tek açarak ulaşımı yeniden sağlanabilir hale getiriyor.

EKİPLER ZORLU COĞRAFYADA MÜCADELE EDİYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bölgedeki yüksek eğim ve çığ riski, çalışmaları zaman zaman zorlaştırsa da ekipler iş makineleriyle yol açma faaliyetlerine devam ediyor.

“HAZİRANDA KARLA MÜCADELE YAPIYORUZ”

Çalışmalara katılan iş makinesi operatörü Mehmet Şah Dönsel, bölgede yaşanan zorlu koşulları anlattı.

Haziran ayında karla mücadele ettiklerini belirten Dönsel, “Vatandaşların yolunu açmak için çalışıyoruz. Yer yer 4 metreyi bulan kar var. Daha açmamız gereken 4-5 kilometrelik yol bulunuyor. Bu sene kar yağışı çok yoğundu. Yaz ayında olmamıza rağmen kar temizliği yapıyoruz.” dedi.

ULAŞIM HATTI TEK TEK AÇILIYOR

Ekipler, kapanan güzergâhları yeniden ulaşıma kazandırmak için çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Mereto Dağı’nda özellikle yüksek eğimli bölgelerde yürütülen çalışmaların, birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.