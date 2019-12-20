taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9202
Euro
6.5843
Altın
1478.3
Borsa
111451.14
Gram Altın
281.477
Bitcoin
42287.73

HDP, Ağrı'da öldürülen teröristlere üzüldü

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin öldürülmesi örgütün siyasi kanadı HDP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

4 PKK'lı teröristin öldürülmesi HDP'de büyük bir acıya neden oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN KÖYLÜ DEDİKLERİ JÖH'E ATEŞ AÇTI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

HDP, Ağrı'da öldürülen teröristlere üzüldü

Ağrı Tutak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon VİDEO

HDP'NİN KÖYLÜ DEDİĞİ TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI: ELLERİNDE KELEŞ VAR

HDP, Ağrı'da öldürülen teröristlere üzüldü

HDP, Ağrı'da öldürülen teröristlere üzüldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

İlker Başbuğ: Kanal İstanbul olursa Trakya'yı savunamayız

827
Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu

478
TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

TSK'daki FETÖ yapılanmasına operasyon

106
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

24
Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

Alman mahkemesi Uber'i yasakladı

51
ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Satterfield, HDP'yi ziyaret etti

305
Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir