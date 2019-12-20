HDP, Ağrı'da öldürülen teröristlere üzüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

4 PKK'lı teröristin öldürülmesi HDP'de büyük bir acıya neden oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN KÖYLÜ DEDİKLERİ JÖH'E ATEŞ AÇTI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

Ağrı Tutak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon VİDEO

HDP'NİN KÖYLÜ DEDİĞİ TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI: ELLERİNDE KELEŞ VAR