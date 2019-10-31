HDP: CHP'ye destekten pişman değiliz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin CHP ile arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na CHP'nin destek verdiğini belirten Sezai Temelli, bu konuda CHP'yi eleştirdiklerini ifade etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Temelli, "Eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat 'size oy verdik, bunun bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz' gibi bir anlayışımız yok, bir diyet peşinde değiliz" dedi.

"CHP'YE OY VERDİK, PİŞMAN DEĞİLİZ"

Temelli, "Fakat asla, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da size oy verdik, bunun bir diyeti var, karşılığını istiyoruz, gibi bir anlayışımız yok. Biz, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini kendi stratejimize uygun değerlendirdik. Türkiye'nin demokratikleşmesi için AKP-MHP ittifakının geriletilmesi gerekiyor, dedik. 31 Mart yerel seçimlerinden başlayarak demokratikleşme siyasetini hayata geçirmeyi önümüze hedef olarak koyduk ve AKP-MHP ittifakını ciddi anlamda gerilettik. Hatta hem muhalefet hem toplumsal muhalefet bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilseydi belki de bu yaşadıklarımızı yaşamazdık. Eleştirimiz bu yönde, ama CHP ısrarla belli alışkanlıklarını sürdürüyor. Hele ki tezkere gibi konularda 'içimiz yana yana' diyorlar. Siyasetin kabul etmeyeceği bir anlayışla hareket ediyorlar. Ama biz asla bir diyet peşinde değiliz" diye konuştu.