HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

PKK'lı teröristlerin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gündeme ilişkin açıklamalarının ardından, Diyarbakır'da yaşanan bu saldırıya değindi.
Meral Danış Beştaş: Saldırıyı kınıyoruz VİDEO
"KABUL EDİLEMEZ"
Vekil Beştaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınayarak kim yapmış olursa olsun, yaşam hakkına yönelik, halkın büyük zarar gördüğü fiilleri kabul edilemez bulduklarını söyledi.