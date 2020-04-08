HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

KKTC'den getirilerek karantinaya alınan iki misafir Büşra Ayçiçek ve Merve Topsakal'ın doğum günleri, yurt personeli tarafından pasta kesilerek kutlandı.

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Trol ve gırgırla avlanmak balıkların nesline zarar verdi

Balıkçılar, balık bereketi ve çeşitliliği gittikçe azalırken bunun nedeni; kaçak yollardan trolle ve gırgırla avlanmak, yavruların büyümesini beklemeden balık neslinin tüketilmesi olarak açıklıyor.