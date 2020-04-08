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HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

HDP'li Beştaş, Diyarbakır'daki PKK saldırısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

AA |
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HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

PKK'lı teröristlerin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik saldırısında 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gündeme ilişkin açıklamalarının ardından, Diyarbakır'da yaşanan bu saldırıya değindi.

Meral Danış Beştaş: Saldırıyı kınıyoruz VİDEO

"KABUL EDİLEMEZ"

Vekil Beştaş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınayarak kim yapmış olursa olsun, yaşam hakkına yönelik, halkın büyük zarar gördüğü fiilleri kabul edilemez bulduklarını söyledi.

HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

HDP Diyabakır'daki PKK saldırısını kınadı

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