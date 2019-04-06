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HDP, Diyarbakır'daki terör kutlamasını savundu

Yerel seçimlerde Diyarbakır'da belediyeyi kazanmalarını kutlayan ve terör propagandası yapan HDP, başlatılan soruşturmaya "Sonuçlar hazmedilmiyor" yorumu yaptı.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 14:11..
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 62,93 oy alan HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

KUTLAMADA TERÖR PROPAGANDASI

HDP'liler geçtiğimiz gün yaptığı kutlamada PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu ve terör örgütünü övücü sözde marş okundu.

HDP'nin kutlama programında terör propagandası VİDEO

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Bu yaşananların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatttı.

HDP, Diyarbakır'daki terör kutlamasını savundu

HDP'NİN SAVUNMASI: HAZMEDİLEMEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise seçim sonuçlarını değerlendirirken; başlatılan soruşturma hakkında terör örgütü propagandası yapmalarına hiç değinmeden Diyarbakır sonucunun hazmedilmediği yorumunu yaptı.

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