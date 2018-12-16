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HDP, hendek operasyonlarında ölen teröristleri andı

Diyarbakır, Mardin, Şırnak... Mehmetçik, başarılı operasyonlarıyla teröristleri kazdıkları hendeklere gömmüştü.

Haber Merkezi | 16.12.2018 - 10:24..
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HDP, hendek operasyonlarında ölen teröristleri andı

Terör örgütü PKK; Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari'nin bazı ilçelerinde hendekler kazarak güvenlik güçlerine karşı hain saldırılar düzenliyordu.

Bölgedeki hakimiyeti eline alan Mehmetçik, PKK'lı teröristleri kurulan barikatların ardında, kazdıkları hendeklerde etkisiz hale getirdi.

Örgüte vurulan bu darbenin üzerinden 2 yıl geçti.

TERÖRİSTLER İÇİN ANMA TÖRENİ

Kandil'in partisi HDP'de hüzün hakim. Öyle ki; HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve diğer partililer, hendek operasyonlarında ölen PKK'lılar için anma töreni düzenledi.

TEHDİT SAVURDU

Ölen teröristleri "evlatlarımız" olarak nitelendiren HDP'li Tosun, "Ablukalar boyunca ağır insanlık suçları işlenmiştir. Bu suçların hesabı elbet bir gün gerek ulusal gerek uluslararası hukuk nezdinde sorulacaktır" diyerek küstah bir tehditte bulundu.

HDP, hendek operasyonlarında ölen teröristleri andı

YARGIDAN SES YOK

Kandil tarafından atanan PKK sevici vekil hakkında yargı organı henüz harekete geçmedi.

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