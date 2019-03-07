Kürt seçmenin hakkını savunmaktan çok siyasi uşaklık peşinde koşan HDP, bu niyetini bir kez daha açığa çıkarttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesiyle alay eden HDP'li Sezai Temelli Mardinli hızlı treni ne yapacak diyerek projeye karşı çıktı.

PROJE İLE DALGA GEÇTİ

Meydanlarda Kürtlerin temsilcisi olduklarını iddia eden terör örgütü Pkk’nın siyasi ayağı Hdp’nin eş başkanı Sezai Temelli, “Mardinli hızlı treni ne yapacak, nereye gidecek" diyerek dalga geçti.

HDP hızlı trene de karşı VİDEO