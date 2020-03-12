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HDP, İmralı'da korona önlemi istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, teröristbaşı Öcalan için koronavirüs önlemi alınması yönünde bir çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 15:17..
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Türkiye, koronavirüsün salgın haline dönüşmemesi için 81 ilde tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Koronavirüs vakalarında artış olmaması için tüm önlemleri alan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sürekli bilgilendirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı da piyasada fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerini artırdı.

HDP'NİN AKLI İMRALI'DA

Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadeleye başlamışken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den şaşkınlık verici bir açıklama geldi.

HDP, terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunu sorguladı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde salgına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır" sorusunu iletti.

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