HDP, İmralı'da korona önlemi istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, teröristbaşı Öcalan için koronavirüs önlemi alınması yönünde bir çağrı yaptı.

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

Beyoğlu Belediyesi, başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere ilçe genelinde koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı. Binalar ve caddeler dezenfekte ediliyor.