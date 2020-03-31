HDP infaz yasasından memnun değil

Binlerce mahkumun uzun süredir beklediği af yasası AK Parti ile MHP tarafından Meclis'e sunuldu.

Sunulan yasada daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defaatle üstünü çizdiği "cinsel suç, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet ve özellikle terör suçları" af için kapsam dışı bırakıldı.

İLK TEPKİ HDP'DEN

Meclis'e sunulan yasa teklifine ilk tepki Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'den geldi...

İnfaz düzenlemesinde terör suçlarının kapsam dışı bırakılması HDP'de büyük bir üzüntüye neden oldu.

Daha önce infaz yasasına destek veren HDP, terör suçlarının da kapsama alınmasını bekliyordu.

Konu ile ilgi bir bildiri yayınlayan HDP'li vekiller, düzenlemeyi eşitsizlik olarak değerlendirdi.