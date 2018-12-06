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HDP, İYİ Parti ile CHP ittifakını destekleyecek

Daha önce "Akşener bir tane Kürt'ün oyunu alamaz. Bu asla olmayacak." diyen Pervin Buldan, yerel seçimler söz konusu olunca "Destekleyebiliriz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 10:32..
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HDP, İYİ Parti ile CHP ittifakını destekleyecek

Meral Akşener İYİ Parti'yi kurduktan sonra hakkında çıkan "Kürtlerin oyunu alamaz" söylentilerine tepki göstermiş, Akşener'e yanıt HDP'li Pervin Buldan'dan gelmişti:

"TEK BİR KÜRT'TEN OY ALAMAZ" DEMİŞTİ

"Akşener’in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insan sokaklarda katledildi. Sayın Akşener’in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy almayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener, bir oy alsın, çıkarsın önümüze 'Şu Kürt’ten oy aldım' desin. Bu asla olmayacak."

"DEMOKRASİ GÜÇLERİ TAMAM DERSE DESTEKLERİZ"

Ancak seçimlerde iş birliği planı, Pervin Buldan'a tükürdüğünü yalattı. Akşener'e "Tek bir Kürt'ün bile oy vermeyeceğini" söyleyen Buldan, bugün yaptığı açıklamada "Demokrasi güçleri 'Tamam' derse CHP-İYİ Parti adayını destekleyebiliriz." dedi.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL

HDP'nin İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarma konusunda henüz karar vermediğini söyleyen Pervin Buldan "Mesela İstanbul'da CHP-İYİ Parti ortak aday çıkardı, destekler misiniz?" sorusuna da "Adayın profiline bakarız." yanıtını verdi.

HDP, İYİ Parti ile CHP ittifakını destekleyecek

HDP, İYİ Parti ile CHP ittifakını destekleyecek

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