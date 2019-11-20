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HDP: Meydan okuyoruz, erken seçime gidelim

Sine-i millet kararı alıp almayacağı tartışılan HDP, bugün yaptığı açıklamayla erken seçim istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 14:07..
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HDP: Meydan okuyoruz, erken seçime gidelim

Yerel seçimlerde kazandıkları belediyelere kayyum atanmasının ardından tepki gösteren ve sine-i millet kararı alması beklenen HDP, basın açıklaması yaptı.

HDP'de eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, kameralar karşısına geçerek partinin kararını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada en dikkat çekici kısım ise; erken seçim çağrısı.

"MUHALEFET ERKEN SEÇİM ETRAFINDA BİRLEŞSİN"

HDP, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: "AKP-MHP İttifakına Çağrımızdır: 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşrutiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyımlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasbederek, hukuk dışı ve gayrimeşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AKP-MHP sultasından kurtulması için ‘erken seçim’ diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz."

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