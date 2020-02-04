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Mersin'de, alkollü sürücüler tarafından darbedildiler

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Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı

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1 İpek Tanrıyar'dan hamile pozu Nisan ayında Murat Evler ile dünya evine giren İpek Tanrıyar, anne olmak için gün sayıyor.

2 HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Açan Ailesi, güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarını bağrına bastı.

3 Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticiler, Sörloth'u beğendi.

4 Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu Bakan Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor" dedi.

5 Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama Ücretsiz görüntülü görüşme yapmanızı sağlayan en iyi 10 android ve iOS uygulamasını sizler için listeledik.

6 İkinci el araçta kapora dolandırıcılığına dikkat Yeni dolandırıcılık yöntemine göre, internet sitelerine ya da mobil uygulamalara 2'nci el araç için değerinin altında ilan verip, kapora şartı öne sürenlere; parayı gönderdikten sonra ulaşılamıyor.