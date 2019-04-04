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HDP revizyon kararı aldı

Batıda CHP için aday çıkarmayarak oylarını düşüren, doğuda istediği başarıyı elde edemeyen Kandil'in uzantısı farklı isimlerle yürüyecek.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 07:35..
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HDP revizyon kararı aldı

31 Mart seçimlerinde doğu illerinde kayyumla kaybettiği belediyeleri geri almak için uğraşan HDP, birçok yerde başarılı olamadı.

Kayyum atanan 96 belediyenin neredeyse yarısını kaybeden, Şırnak'ta sandığa gömülen HDP'de kavga başladı.

Kandil'in uzantısı siyasetçiler HDP'de değişimin olması gerektiğini düşünüyor.

PERVİN İLE SEZAİ'NİN KOLTUĞU DA TEHLİKEDE

HDP'nin yönetici kadrosundan birçok ismin önümüzdeki günlerde değişeceği bilgisi geldi. Eş Başkanlar Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

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