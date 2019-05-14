HDP, SİHA üretimine karşı

1 Iraklı işçi eşini öldürmekten ömür boyu yatacak Kayseri'de, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini gece uyurken boğarak öldüren Irak uyruklu işçi, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2 Yeni iPhone'larda kullanılacak işlemciler seri üretime geçti Apple, yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı A13 işlemcilerinin seri üretimine başladığını açıkladı.

3 İmar Barışı başvurularında son aya gelindi İmar Barışı başvurularında 15 Haziran, ödemelerde ise 30 Haziran son gün olarak belirlendi.

4 Emre Akbaba'nın sol ayağında bir problem yok Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, iki ayağının da alçıda olduğu görülen Emre Akbaba'nın sol ayağında hiçbir problem olmadığını ve tedbir amaçlı çorap giydirildiğini söyledi.

5 Yürüyen merdivende etek altı fotoğrafa taciz davası Ankara'da, Veli İlhan C. hakkında, AVM'nin yürüyen merdiveninde önündeki avukat kadının, cep telefonu ile etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

6 Pasifik Okyanusu’nun en dibinde plastik atık çıktı Dünya'nın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru’na dalarak bu alanda rekoru kıran ABD’li kâşif, en dipte plastik atık buldu.