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HDP, SİHA üretimine karşı

Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların üretimi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında rahatsızlığa neden oldu.

AA & Ensonhaber | 14.05.2019 - 13:30..
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HDP, SİHA üretimine karşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda kullanılan SİHA'lar büyük başarıların elde edilmesini sağladı.

Örgütün üzerine balyoz gibi inen TSK'nın gücüne güç katan SİHA'larla çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Örgütün siyasi kanadı HDP, bu konudaki rahatsızlığını açık açık dile getirdi.

"BUNLAR SİHA ÜRETİMİNİN PEŞİNDE"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında, "Tarım bitmiş. Bunlar SİHA üretiminin peşinde. Bu ülke en çok son 4 yılda fakirleşti. Savaşa harcanan paralar artık insanların mutfağını yakmaya başladı." ifadelerini kullandı.

HDP, SİHA üretimine karşı VİDEO

HDP, SİHA üretimine karşı

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