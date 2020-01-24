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HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı

AB'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un HDP'ye yaptığı ziyarette; kayyum atamaları ve terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonlar konuşuldu.

AA & Ensonhaber | 24.01.2020 - 16:42..
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HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı

Türkiye, sınır güvenliğini sağlayabilmek için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele başlattı.

Bölgede düzenlenen harekatlarla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır darbeler vuruldu.

Operasyonlardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren örgütü siyasi kanadı HDP, Türkiye'yi şikayet edebilmek için yeni bir fırsat buldu.

OPERASYONLAR, KAYYUMLAR, TUTUKLAMALAR

AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti.

Görüşmede; HDP'liler Suriye'de düzenlenen harekatlara ilişkin düşüncelerini anlattı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; görüşmede tutuklu siyasi isimler ve kayyum atamalarının da gündeme alındığı ifade edildi.

HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı

HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı

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