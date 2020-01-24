HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı

Türkiye, sınır güvenliğini sağlayabilmek için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele başlattı.
Bölgede düzenlenen harekatlarla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye ağır darbeler vuruldu.
Operasyonlardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren örgütü siyasi kanadı HDP, Türkiye'yi şikayet edebilmek için yeni bir fırsat buldu.
OPERASYONLAR, KAYYUMLAR, TUTUKLAMALAR
AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti.
Görüşmede; HDP'liler Suriye'de düzenlenen harekatlara ilişkin düşüncelerini anlattı.
HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; görüşmede tutuklu siyasi isimler ve kayyum atamalarının da gündeme alındığı ifade edildi.