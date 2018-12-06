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HDP'li 10 vekil Öcalan için diyet yaptı

"2 günlük açlık grevi yapacağız" diyen vekiller, öğle yemeği yiyerek başladıkları grevi 16 saat sürdürebildi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 12:33..
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HDP'li 10 vekil Öcalan için diyet yaptı

PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin 10 vekili, İmralı'da yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a destek vermek için 2 günlük açlık grevi yapacaklarını açıklamıştı.

"Afiyetle" yedikleri öğle yemeklerinin ardından kameraların karşısına geçen milletvekilleri, iki günlük grevlerini resmen başlattı.

16 SAAT SONRA SONLANDIRDILAR

Açlık grevine öğle yemeklerini yiyerek başlayan grup, 16 saat sonra grevi sonlandırarak "Diyet grevi" yapmış oldu.

HDP FORMUNU DİYET GREVİYLE KORUYOR

'IF (Intermittent Fasting) - Aralıklı oruç' adıyla bilinen bu diyette, gün içerisinde aralar belirlenir ve beslenme sadece o saatler arasında gerçekleşir. Günün 16 saati aç geçirilir. Şimdilerde popüler olan bu diyetin, enerji için yağ yakarak kilo verdirdiği söyleniyor.

HDP'li 10 vekil Öcalan için açlık grevine başladı VİDEO

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