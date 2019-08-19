HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart'ta HDP'nin aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine bu sabaha karşı kayyum atandı.

Terör örgütü PKK'ya destek veren belediyelerin başkanları Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandı.

POLİS ISIRAN HDP'Lİ YİNE ORADA

Daha önce bir polis memurunu ısıran, başka olaylarda polis memurlarına saldıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis tarafından etrafı çevrilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitti.

Aydeniz, burada polis memurlarını ve emniyet müdürlerini kameraya alarak adeta terör örgütü için hedef gösterdi.

Polis ısıran HDP'li vekil Diyarbakır'da belediye önünde VİDEO

Polisi ısıran HDP'lilere TOMA ile müdahale ARŞİV