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HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

Daha önce polisin kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, bir kez daha iş başında.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 09:53..
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HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart'ta HDP'nin aldığı Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine bu sabaha karşı kayyum atandı.

Terör örgütü PKK'ya destek veren belediyelerin başkanları Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine illerin valileri belediye başkan vekili olarak atandı.

POLİS ISIRAN HDP'Lİ YİNE ORADA

Daha önce bir polis memurunu ısıran, başka olaylarda polis memurlarına saldıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, polis tarafından etrafı çevrilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitti.

Aydeniz, burada polis memurlarını ve emniyet müdürlerini kameraya alarak adeta terör örgütü için hedef gösterdi.

HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

Polis ısıran HDP'li vekil Diyarbakır'da belediye önünde VİDEO

Polisi ısıran HDP'lilere TOMA ile müdahale ARŞİV

HDP'li vekilin ısırdığı polise 10 günlük rapor haberi
HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı haberi
HDP'li Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde

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