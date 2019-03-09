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HDP'li vekiller polise saldırdı

CHP, İP ve Saadet ile yaptığı ittifaktan güven kazanan HDP'li milletvekilleri operasyon düzenleyen polislere saldırmaya kalktı.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 12:16..
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan için eylem yapan HDP'lilere yönelik operayon düzenlendi.

Partinin Diyarbakır il binasına yönelik düzenlenen operasyona engel olmak isteyen HDP'li vekiller, polis ekiplerine engel olmaya çalışsa da polis kapıyı kırıp içeriye girdi.

Bu sırada bazı milletvekilleri polis ekiplerine saldırdı.

HDP'li vekiller polise saldırdı VİDEO

"MASKENİ İNDİR"

Polisleri tehdit etmeye kalkan küstah isimler, "Maskeni indir yüzünü göreceğim, milletvekiliyim ben" diye bağırdı.

Çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.

HDP'li vekiller polise saldırdı

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