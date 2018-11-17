CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde başarı elde edebilmek için HDP'ye yanaşması, örgütün partisine güç kazandırdı.

CHP BU SENİN ESERİN

CHP'den terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye giden oylar, Kandil'in partisini Meclis'e taşıdı.

Meclis'e girer girmez, millete sırtını çevirip Kandil'in talimatlarını uygulamaya başlayan HDP'liler, PKK'lı teröristlerin cenazelerini sırtlamaya başladı.

HDP'liler Abdullah Öcalan için açlık grevinde VİDEO

ÖCALAN İÇİN AÇLIK GREVİ

Kandil tarafından belirlenen sözde milletvekilleri, şimdi de bebek katili Abdullah Öcalan için açlık grevine başladı.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, "Öcalan'ın fikir ve perspektifleriyle biz buradayız. Bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.