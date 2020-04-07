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HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti

Yeni İnfaz Yasası teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda HDP'li milletvekilleri, ellerinde dövizlerle masalara vurarak, kanun teklifini protesto etti.

Haber Merkezi |
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HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, “2/2762 Esas Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerinde, HDP’li vekiller, “Eşit infaz yaşatır”, “Korona mahpus ayırmıyor”, “İnfazda eşitlik, herkes için adalet” yazılı dövizlerle masalarına vurarak yasayı protesto etti.

HDP'liler Meclis'te infaz yasasını protesto etti

CHP'Lİ TEZCAN: "SİYASİ MAHPUSLAR DA AFFEDİLSİN"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bülent Tezcan da, genel af ve özel af ayrımının Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapıldığını belirterek şunları dedi:

“Bunun özel af olduğunu herkes biliyor ancak ısrarla ‘af değil infaz düzenlemesi’ deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz."

“Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.”

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