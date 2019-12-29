HDP'nin Cumhurbaşkanlığı hayali

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, siyasette hedefini yükseltti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEYİ HDP YÖNETECEK"

Buldan, Demirtaş'ı cezaevinden çıkarıp Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

Pervin Buldan, "Şunun sözünü veriyoruz değerli dostlar; bir sonraki seçimde bu ülkeyi HDP yönetecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusuz olmasın. Türkiye’nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacak, bu ülkeyi HDP yönetecektir." şeklinde konuştu.