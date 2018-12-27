HDP'nin Türk-Kürt kavgası yalanı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde. 16 Aralık'ta H.U. (51) ile Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U., baba ve oğluna tabancayla ateş ederek yaralamış, Kadir Sakçı, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kaçtıktan sonra Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak Hendek Adliyesi'ne getirilen H.U.'nun eşi, kızı ve oğlu. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. H.U., hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

HDP'NİN TÜRK-KÜRT KAVGASI İDDİASI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Kadir Sakçı'nın ağabeyi Fahrettin Sakçı, cinayetin Türk-Kürt kavgası olduğu iddiasını ortaya atan HDP'lileri yalanladı.

"TÜRKÇÜLÜK-KÜRTÇÜLÜK MALZEMESİ YAPMAYIN"

Fahrettin Sakçı, cinayetin etnik nedenle işlendiği iddialarına ilişkin, "Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Kimseyle düşmanlığımız yok. Yaralı yeğenim, kendilerine sarhoş bir kişinin silahla ateş ettiğini anlattı. Adımızı kullanmasınlar." dedi.

HDP'li Pervin Buldan'ın kışkırtıcı mesajı ise ağabey Sakçı'nın yalanlamasına rağmen resmi twitter hesabında durmaya devam ediyor.

Sakçı, ölen kardeşinin 16 Aralık'ta yanında olduğunu, berberde çalışan oğlunu almak için çarşıya gittiğini söyledi.

"YEĞENİM 'SARHOŞ BİRİ VURDU' DEDİ"

Yatsı namazının ardından kardeşi ile yeğeninin silahla vurulduğu haberini aldığını belirten Sakçı, hastaneye gittiğini, yeğeninin, kendilerine sarhoş bir kişinin silahla ateş ettiğini anlatarak, "Aramızda herhangi bir dava, herhangi bir mesele olmadığını herkes biliyor. Biz de biliyoruz. O şahsı da hiç tanımıyoruz." diye konuştu.

Fahrettin Sakçı, sosyal medyada, olayın sebebinin etnik nedenden kaynaklıymış gibi aktarıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"DIŞARIDA MİLLET REKLAM YAPIYOR, ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

"Burada 30 senedir Türk-Kürt davası yaşamadık. Bu 30 yılda çoluğumuz çocuğumuz burada evlendi, çocuklarımızın çoğu da Kürtçe bilmiyor. Bu gibi şeyleri millet, Türkçülük-Kürtçülük malzemesi yapmasın. Buraya taziyeye gelenlerin yarısı Kürt ise yarısı da Türk'tür. Herkes başsağlığı diledi. Burada kapı komşularımız, çevremiz var. Kimseyle düşmanlığımız yok. Kimse 'şöyledir böyledir' diye klip yapmasın, öyle bir şey yok.

Cenazemiz oldu, burada Kaymakamımız, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, kaç gündür yanımızda. Dışarıda millet reklam yapıyor. Rica ediyorum; böyle bir şeyi kimse yapmasın. Ateş düştüğü yeri yakar.

Dert bizim derdimiz, mesele bizim derdimiz, kimseyle ilgimiz, alakamız yok. Tüm emniyet teşkilatımıza titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Sakçı, yaralı yeğeninin durumunun iyi olduğunu, tedavisinin evde devam ettiğini sözlerine ekledi.