Hearts taraftarları Edinburgh'a akın etti

İskoç futbolunda Celtic ile Hearts arasındaki tarihi şampiyonluk mücadelesinin başlamasına saatler kala Edinburgh sokaklarında heyecan ve endişe hakim.

Tarihi maçın atmosferini yerinde yaşamak isteyen Hearts taraftarları, Edinburgh'a akın ederken, 60 yıldır bekledikleri şampiyonluğa yaklaştıkça heyecanlarını gizleyemiyor.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Karşılaşmaya bilet bulamayan ancak atmosfere şahit olmak için Kanada'nın Toronto kentinden gelen Kevin Rowley, "Kulübü 20 yılı aşkın süredir destekliyorum, ama ailem aslında nesillerdir bu takımı destekliyor. Babam, anneannesi ve dedesi gibi buradan sadece iki dakika uzaklıkta büyüdü. Hepimiz çok gerginiz. Sanırım sonuç ne olursa olsun ağlayacağız. Sezon boyunca gerginlik giderek arttı. Aylar önce sezonun zirvesine çıktığımızdan beri hepimiz çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY ÇOK SIK YAŞANMIYOR"

Ligde 40 yıldır Celtic ve Ranger dışında kimsenin şampiyon olamaması nedeniyle beklentinin büyük olduğunu belirten Rowley, "Bence herkes ağlayacak, herkes çığlık atacak, herkes dans edecek. Ne zaman eve döneceğimi bilmiyorum, muhtemelen 24 saat sonra eve varacağım. 24 saat boyunca burada, Tynecastle'da kalıp anın tadını çıkaracağız. Böyle bir şey çok sık yaşanmıyor." dedi.

"GERGİN VE ENDİŞELİYİM"

Jersey Adası'nda 30 yıldır yaşayan Steve Meiklejohn, tarihi bir sezon yaşadıklarını kaydederek, "Biraz gergin ve endişeliyim. Bence sezonun başında herhangi birine 'İkinci olmayı kabul eder miydiniz?' diye sorsaydınız hepimiz bunu seve seve kabul ederdik. Ama sezonun gidişatına bakılırsa, başaramazsak elbette hayal kırıklığı yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKİP ETMESİ OLAĞANÜSTÜ BİR SEZON OLDU"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardıklarını aktaran Meiklejohn, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknik direktörlüğe Derek McInnes'in gelmesi, Tony Bloom'un kulübe yatırım yapmasıyla bu yıl en azından üçüncü olacağımızdan emindim. Sezon başlayınca belki de ikinci olabileceğimizi düşündüm, çünkü Rangers ilk birkaç ayı oldukça kötü geçirdi. Sezon ilerledikçe, ekim ayı sonunda burada Celtic'i yendik, o zaman sekiz puan fark oldu ve bazılarımız 'bu yeni bir şey, bu yıl ligi gerçekten kazanabiliriz' diye düşündü. Takip etmesi olağanüstü bir sezon oldu.”

"HEARTS'IN KAZANMASINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEMESİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Meiklejohn, ezeli rakipleri Hibernian taraftarı Andy Murray'nin kendilerine destek vermesiyle ilgili soruya ise, "Murray, Hibernian taraftarı olmasına rağmen yine de Grand Slam'leri ve başardığı her şeyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden geçen hafta Hearts'ın kazanmasını istediğini söylemesini takdir ediyorum." yanıtını verdi.

"ÇOK GERGİN BİR DÖNEM"

Hearts'ın 40 yıl önce son haftaya lider girmesine rağmen Dundee'ye 2-0 yenilerek şampiyonluğu kaybettiği maçı tribünde izleyen Scott Wightman, "Çok gerginim, çünkü ligi kazanabileceğimiz son seferi hatırlayacak kadar yaşlıyım. Oradaydım ve yıkıcı bir deneyimdi, bu yüzden bu sefer de herkes için çok gergin bir dönem." diye konuştu.

"BİRAZ ZORLAYICI OLABİLİR"

Bugün Celtic deplasmanında yine tribünde takımını destekleyeceğini anlatan Wightman, "Maç bittikten sonra burası gerçekten muhteşem olacak. Ama her yerden gelen Hearts taraftarlarının kalabalığı biraz zorlayıcı olabilir." dedi.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE SAKİNİM"

Atmosferi kaçırmamak için Tynecastle Stadı'nın etrafında vakit geçiren Gerry Smith, "Şaşırtıcı derecede sakinim. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım, bu yüzden nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Sanırım bu gece ağlayacağım, pazar günü de ağlayacağım ve bu yolda şampiyonları göreceğim. Şimdi, hayatımın aşkı Hearts için tarih yazma şansımız çok çok yüksek. 50 yıldır onları destekliyorum, böyle bir anı hiç yaşamadım ve her saniyesinin tadını çıkaracağım. Her şey Hearts ile ilgili, tek söyleyebileceğim: Şampiyonlar." şeklinde görüş belirtti.

"İNANILMAZ BİR SEZON OLDU"

Joe Smith ise 10 yıldır takımının maçlarını izlemeye geldiğini kaydederek, "İnanılmaz bir sezon oldu. Şu anda hala şampiyonluk yarışında olduğumuza inanamıyorum. Çok gerginim. Hayatımda hiç bir futbol maçı için bu kadar gergin olmamıştım." dedi.