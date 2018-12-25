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Heidi Klum: Evet dedim

Ünlü model, genç sevgilisinin kendisine evlenme teklif ettiğini ve nişanlandıklarını böyle duyurdu.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 14:20..
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45 yaşındaki Heidi Klum, 29 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile Klum bir süredir birlikte.

"EVET DEDİM"

Klum, sevgilisiyle çekilen bir pozunu "Evet dedim" notuyla paylaşarak, evlenmeye karar verdiklerini duyurdu. Klum, sevgilisine sarılarak verdiği bu pozda iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Heidi Klum: Evet dedim

Bu, Kaulitz'in ikinci Klum'un ise üçüncü evliliği olacak. Heidi Klum, şarkıcı Seal ile evliliğinden üç çocuk sahibi oldu. Daha önce işadamı Flavio Briatore'den de bir kızı var. Klum, ilk evliliğini 1997 yılında Ric Pipino ile yapmıştı. Tom Kaulitz ile 2015 yılında Ria Sommerfeld ile evlenmişti. Çiftin, boşanma işlemleri resmi olarak bu yıl içinde tamamlandı.

Heidi Klum: Evet dedim

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