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Helin Avşar, maskesiz çıkmıyor

Oyuncu Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son günlerin salgın hastalık korkusuna atıfta bulundu.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 08:16..
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Sosyal medya hesabını özellikle son zamanlarda daha aktif kullanmaya başlayan Helin Avşar, bu defa dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık hakkında bir paylaşımda bulundu.

"KURALLARIM VAR"

Yüzünde maskesi ile hastanede kolundan kan aldırırken çektiği bir selfieyi paylaşan Avşar, bu fotoğrafının üzerine Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray’ın kanunlarına göndermede bulunarak şunları yazdı: “Maskesiz asla çıkmam, kimseyle öpüşme, bu ara uçağa bineni bile evime sokmam… Yeni Türkan Şoray kuralları bunlar! Sağlık bu boru mu”

Helin Avşar, maskesiz çıkmıyor

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