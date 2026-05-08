Hem toz hem çamur geliyor: Tarih verildi
Meteoroloji uzmanlarından araç sahiplerini ve kronik rahatsızlığı olanları üzecek haber geldi. Libya üzerinden yeni bir çöl tozu geliyor.
Türkiye, Libya üzerinden gelen yeni bir hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji uzmanlarından gelen son dakika uyarılarına göre, ülkemize arka arkaya çöl tozu girişi yaşanacak.
Bu toz taşınımı çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.
ÇAMUR YAĞACAK
Hava Forum, X üzerinden hafta ortasına kadar sürmesi beklenen çöl tozunun çamur yağmasına neden olacağını belirtti.
Özellikle araç sahiplerini ve temizlik planlayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
“Libya üzerinden ülkemize arka arkaya çöl tozu girişi olacak. Çarşambaya kadar tozlar bizle olacak. Ara ara çamur da yağacak…”
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi