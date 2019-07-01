Hemogram nedir

Hemogram; kanda bulunan lökosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, trombosit gibi kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını inceler. Bu test sayesinde, birçok hastalık önceden tahmin edilerek tedavi edilir.

KOLAYCA TESPİT EDİLEBİLİR

Bu test sayesinde ayrıca infeksiyon (iltihabı durum) olup olmadığı da kolayca tespit edilebilir.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda sonuçlar değerlendirilir. Sonuç değerleri referans aralığa göre belirlenir. Yüksek veya düşükse, işaretlerle veya renk değişiklikleri ile belirtilir.