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Hemoroid karışımı 2 günde ağrıyı kesip, 2 ayda bitiriyor

GTÜ Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tanrıseven'in hemoroid için geliştirdiği karışımın, iki günde ağrıyı kesip, iki ayda da sorunu ortadan kaldırdığı ifade edildi.

AA | 08.01.2019 - 10:59..
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Hemoroid karışımı 2 günde ağrıyı kesip, 2 ayda bitiriyor

Gebze Teknik Üniversitesi'nden (GTÜ) yapılan açıklamada, yaşam kalitesini düşüren ve ileri evrelerinde dayanması çok güç ağrılara neden olan hemoroid tedavisi için bir karışım yapıldığı belirtildi.

PAHALI VE BAŞARISIZ

Prof. Dr. Aziz Tanrıseven'in çalışmaları sonrası ortaya çıkan karışımın iki günde ağrıyı dindirip, maksimum iki ayda hemoroidi tamamen iyileştirdiği aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıseven, hemoroid ameliyatlarının oldukça pahalı ve her zaman başarıyla sonuçlanmadığını kaydetti.

Hemoroid karışımı 2 günde ağrıyı kesip, 2 ayda bitiriyor

TEMELİNDE BİTKİSEL YAĞ VAR

"Biyokimya laboratuvarında hazırladığımız bu karışım hemoroid sorununu ortadan kaldırıyor" değerlendirmesinde bulunan Tanrıseven, geliştirdikleri karışımın temelinde bitkisel yağ bulunduğunu ve uygulamasının kolay olduğunu ifade etti.

GÜNDE 2 KEZ SÜRÜLÜYOR

Birçok kişide başarılı sonuçların alındığı karışımın günde iki kez problemli bölgeye sürüldüğünü bildiren Tanrıseven, şu ifadeleri kullandı:

"Bir veya iki gün içinde ağrı kesinlikle kalmıyor, problemli bölgede koruyucu bir tabaka oluşup ve iyileşme süreci başlıyor. İyileşme süresi ise birkaç hafta ile maksimum iki ay arasında değişiyor. Karışımda, antimikrobiyal ve antienflamatuvar bileşikler bulunmaktadır. Yanı sıra K2 ve C vitaminleri ve magnezyum alınması iyileşmeyi hızlandırmaktadır."

Hemoroid karışımı 2 günde ağrıyı kesip, 2 ayda bitiriyor

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURULACAK

Tanrıseven, karışımın deneme aşamalarının bittiğini anlatarak, kısa sürede karışım için Sağlık Bakanlığı'na başvuruların yapılacağını belirtti.

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