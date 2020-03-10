Hemzemin geçitte tren ile araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-Afyon seferini yapan '34005' sefer sayılı yük treni, Mehmet Çalış yönetimindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca sağ tarafından çarptı.

Trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 4 kişiden, 2'si öldü.

Sürücü Mehmet Çalış ile 1 kişi ağır yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, çağırılan ambulansla çevre hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.