Hepsiburada’nın büyük yaz indirimleri başladı

Hepsiburada, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte müşterilerine tatil hazırlıklarından ev ihtiyaçlarına, Babalar Günü hediyelerinden karne sürprizlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı alışveriş fırsatları sağlıyor.

21 Haziran’a kadar devam edecek Büyük Yaz İndirimleri kapsamında teknoloji, moda, kişisel bakım, seyahat ve yaşam ürünlerinde çeşitli indirim ve kupon fırsatları kullanıcıları bekliyor.

Hepsiburada, tatil, hediye ve yaşam ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı Büyük Yaz İndirimleri’ni başlattı. 21 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında seyahat ürünlerinden teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar binlerce ürün avantajlı fiyatlarla sunulurken; Babalar Günü ve karne dönemine özel hediye alternatifleri de kullanıcılarla buluşuyor.

YAZ HAZIRLIKLARI İÇİN BİNLERCE ÜRÜNDE AVANTAJ

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazanırken, Hepsiburada seyahat ve yaz yaşamına yönelik ihtiyaçları avantajlı kampanyalarla bir araya getiriyor. Valiz alışverişlerinde 3 bin TL’ye 750 TL kupon fırsatı sunulurken, plaj giyiminde 1.000 TL’ye 200 TL indirim uygulanıyor. Terlik ve sandaletlerde ise 1.250 TL’ye 200 TL kupon avantajı öne çıkıyor.

Yazı evinde geçirmeyi tercih edenler için de serinleten fırsatlar da mevcut. Klima, vantilatör ve derin dondurucu gibi mevsimin öne çıkan ürünlerinde cazip kampanyalar müşterilerle buluşuyor.

BABALAR GÜNÜ’NDE HER İLGİ ALANINA UYGUN HEDİYE SEÇENEKLERİ

Babalar Günü yaklaşırken hediye arayışında olanlar için teknoloji, otomotiv ve yapı market kategorilerinde dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Laptop, masaüstü bilgisayar, monitör ve bilgisayar bileşenlerinde mevcut indirimlere ek olarak sepette yüzde 5 indirim uygulanıyor.

Otomobillerine özen gösteren ya da hobi amaçlı tamirat ve üretim işleriyle ilgilenen babalar için oto aksesuarlarında yüzde 10’a varan indirimler bulunurken, yapı market ürünlerinde 4 bin TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 12, 18 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise yüzde 20 net indirim fırsatı sağlanıyor.

KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞMAK İSTEYENLERE ÖZEL FIRSATLAR

Okulların kapanmasına sayılı günler kala çocukların ve gençlerin karne heyecanına eşlik edecek hediye alternatifleri de Büyük Yaz İndirimleri’nde yer alıyor. Scooter, bisiklet ve akülü araçlarda sepette yüzde 40’a varan indirimler sunulurken, manyetik oyun setlerinde yüzde 45’e, oyuncak bebek ve oyuncak arabalarda ise yüzde 25’e varan avantajlar bulunuyor.

Gençlere yönelik ürünlerde tablet alışverişlerinde 1.000 TL’ye varan kupon fırsatı dikkat çekerken, cep telefonu aksesuarlarında 1.000 TL’ye 150 TL kupon avantajı sunuluyor. Kore kozmetiği ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimlerin yanı sıra kişisel bakım kategorisinde sepette yüzde 10’a varan net indirimler de kampanya kapsamında yer alıyor.