Her gün 360 bin siber saldırı gerçekleştiriliyor

Bir varlığın yetkisiz erişimini açığa vurmak, değiştirmek, devre dışı bırakmak, imha etmek, çalmak veya yetkisiz erişim sağlamak için yapılan herhangi bir girişim diye tanımlanan siber saldırılar her geçen gün dünya genelinde artmaya devam ediyor.

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı Sergey Novikov yaptığı açıklamada, 2019 yılında her gün 360 bin siber saldırının gerçekleştirildiğini ve bu saldırıların yüzde 90'ının geleneksel siber suçlar olduğunu açıkladı.

KÖTÜ YAZILIMLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kaspersky Lab'ın düzenlediği "Cyber Security Weekend" etkinliğinde konuşan Novikov, 1994 yılında saatte bir yeni virüs ve kötü yazılım olduğunu, 2006'da her dakikada bir tane, 2011'de ise saniyede bir tane yeni vürüs ve kötü yazılım yapıldığını ifade etti.

Novikov, "Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı ve kötü amaçlı çevrim içi saldırı tespit ettik. Bu rakam 2017 yılında 1 milyardı. Siber saldırıların yüzde 92'si yalnızca 10 ülkeden yapılıyor. Çünkü altyapı ve sunucular bu ülkelerde bulunduğu için yapılıyor. Orta Doğu, Türkiye ve Afrika ülkelerinde daha çok kötü yazılım olduğunu görüyoruz. Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla çeşitli kötü amaçlı yazılımlarda yüzde 8'den fazla büyüme oldu." ifadelerini kullandı.

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