Her gün gördüğünüz bu tabela aslında bir talimat: Uymayanlar kırmızıda bekliyor

Şehir içi trafikte ilerlerken yol kenarında karşınıza çıkan ve üzerinde genellikle "50" veya "60" gibi rakamlar bulunan o tabelaların aslında birer trafik hilesi olduğunu biliyor muydunuz?

Pek çok sürücünün sadece bir hız sınırı sandığı Yeşil Dalga tabelası, aslında size durmadan ilerlemenin anahtarını sunuyor.

Bu sistem, ana arterlerdeki trafik akışını hızlandırmak ve dur-kalk oranını azaltmak için tasarlandı.

KIRMIZI IŞIKTAN KURTARIYOR

Yeşil dalga tabelasında yazan hız (örneğin 50 veya 60), o güzergahtaki trafik ışıklarının birbirine ayarlandığı hızı temsil eder.

Eğer aracınızın hızını tam olarak tabelada belirtilen rakamda sabitlerseniz, bir sonraki kavşağa vardığınızda trafik ışığının tam o anda yeşile döndüğünü görürsünüz.

Bu sayede, güzergah boyunca hiçbir kırmızı ışığa yakalanmadan yolunuza devam edebilirsiniz.