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Her şey dahil sistemi devam edecek

Tüccar ve esnaflar her şey dahil sistemin kaldırılmasını istedi ancak Türk otelciler buna karşı çıktı.

Haber Merkezi | 16.08.2019 - 21:34..
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Her şey dahil sistemi devam edecek

'Her şey dahil' (all inclusive) uygulamasının kısıtlanmasını talep eden bazı tüccarların talebini yorumlayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türk otelcilerin turistlerden çok fazla talep gören 'her şey dahil' sisteminden vazgeçmek niyetinde olmadıklarına dikkat çekti.

PİYASA KARAR VERİR

Türkiye’de hiç kimsenin otellere şu veya bu sistemi dayatmaya hakkı olmadığını söyleyen Yağcı, tüm otellerin kendi seçimini yaptığını ve buna hiç kimsenin karışamayacağını belirtti.

ARZ-TALEP MESELESİ

Rus Sputnik'e konuşan AKTOB Başkanı 'her şey dahil’ sisteminin pazar tarafından oluşturulduğunu ve başarılı olup olmadığına yine pazarın karar vereceğine vurgulayarak şöyle devam etti: "Talep varsa arz da olacak. Türkiye’de bu sisteme talep yüksek, dolayısıyla onu optimal olarak gören oteller bu sistemde çalışacak."

Her şey dahil sistemi devam edecek

"MANTIKSIZ TALEP"

Bu tatil şeklinin en yaygın olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Yağcı, sistemi kısıtlama talebinin mantıklı herhangi bir dayanağının bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu tür ricalardan dolayı ‘all inclusive’ sisteminin iptali zaman zaman gündeme geliyor, fakat bunlardan çok bıktım ve artık gündeme getirmeye son verme zamanın geldiğini düşünüyorum.”

Daha önce Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Side ve Alanya tatil beldelerindeki tüccar ve esnafların 'her şey dahil' tatil sistemine sınırlama getirilmesi talebiyle yetkililere başvurduklarını bildirmişti.

Her şey dahil sistemi devam edecek

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