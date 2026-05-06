Her şeyini kızına bırakmıştı! Erol Köse’nin kızı Dijan Köse mirası reddetti

23 Mart'ta bulunduğu 16. kattan düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse, herkesi şaşırtmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenilmişti.

HER ŞEYİ KIZINA BIRAKMIŞTI

Şarkıcı Yaşar İpek, "Köse, bir hafta önce MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu) eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş" demişti.

Babasının ani ölümüyle yıkılan Dijan Köse'nin miras hamlesi dikkat çekti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından mirası mahkemelik oldu. Yapımcının tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası reddetti.

MİRAS İSTEMEDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” denildi.