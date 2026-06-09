Hiçbir emek istemiyor, kendiliğinden yetişiyor: Toplayan evine katkı sağlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ilkbahar mevsimiyle birlikte doğanın sunduğu en özel lezzetlerden biri olan uçkun (yayla muzu) dönemi başladı.

Yağışların bol olması ve ilkbaharın geç gelmesiyle birlikte bu yıl dağlarda adeta uçkun bolluğu yaşanıyor.

İHA’nın aktardığı bilgilere göre, dağlık alanlarda tamamen doğal şartlarda büyüyen ve hiçbir tarımsal müdahale görmeyen uçkunu toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde zorlu dağ yollarını tutuyor.

Kendine has ekşimsi tadıyla büyük dikkat çeken bitki, her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun talep görüyor. Toplanan uçkunların bir kısmı aileler tarafından sofralarda tüketilirken, önemli bir kısmı ise tezgahlarda satılarak geçim kaynağına dönüşüyor.

"Bu sene yağışlardan dolayı yoğun bir uçkun var"

Arkadaşıyla birlikte bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek ve uçkun toplamak için yola çıkan Muhammed Türken, bu yılki bereketten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Erek Dağı’nın arka tarafında bulunan Gölardı (Toni) bölgesinde olduklarını belirten Türken, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk."

Doğal dengenin korunması adına topladıkları bitkilerin yapraklarını yeniden doğaya bırakarak tohumlanma sürecine katkı sağladıklarını belirten vatandaşlar, dağların sunduğu bu bedava lezzeti toplamaya bir süre daha devam edecek.