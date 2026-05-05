Hıdırellez gecesi duası: 5 Mayıs'ta okunacak dilek duası

2026 yılı Hıdırellez vakti...

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece coşku ve umutla karşılanıyor.

Doğanın yeniden canlandığı bu özel gecede, dileklerin kabul olacağına inanılırken, yüzyıllardır süregelen gelenekler ve dualar da yeniden hatırlanıyor.

Özellikle bolluk, sağlık ve kısmet için edilen dilekler, çeşitli ritüellerle birlikte anlam kazanıyor.

Vatandaşlar, Hıdırellez gecesinde okunacak dilek dualarını ve yapılması gereken uygulamaları araştırmaya başladı.

Dileklerin kağıda yazılıp gül ağacına bırakılması, ateşten atlanması ya da su kenarında niyet edilmesi gibi gelenekler, dualarla da anlam kazanıyor.

HIDIRELLEZ GECESİ OKUNACAK DUA

“Allah’ım, bu mübarek Hıdırellez gecesinde;

Hızır ve İlyas’ın hürmetine,

kalbimden geçen hayırlı dileklerimi kabul eyle.

Bana sağlık, huzur, bereket ve kısmet nasip et.

Darda olanlara ferahlık, hastalara şifa ver.

Niyet ettiğim tüm güzellikleri hayırlısıyla bana ulaştır.

Amin.”

Bu dua edilirken samimi bir kalple niyet etmek önemlidir.

Dilediğiniz gibi, içinizden nasıl geliyorsa hangi sözcükler dökülüyorsa ekleyip çıkarabilirsiniz.