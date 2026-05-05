Hıdırellez gecesi rüya görmek ne anlama gelir

Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Anadolu'nun dört bir yanında kadim ritüellerle karşılanıyor.

Dileklerin gül ağacı dallarıyla buluştuğu bu özel gecede, en çok merak edilen konulardan biri de rüyaların taşıdığı mesajlar.

Yüzyıllardır süregelen inanışa göre, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece görülen rüyalar, kişinin geleceğine dair mesajlar veriyor.

HIDIRELLEZ GECESİ GÖRÜLEN RÜYALARIN ANLAMI

Hıdırellez gecesi (5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece) rüya görmek, Türk halk kültüründe ve Anadolu geleneklerinde gelecekten haber aldığına inanılan bir ritüeldir.

Bu gece görülen rüyaların işaret taşıdığına ve gerçekleşeceğine dair yaygın bir inanış vardır.

En yaygın inanışlardan biri, bu gece rüyada görülen kişinin ya da rüyada su içilen kişinin evlenilecek kişi olduğudur. Bazı yörelerde genç kızlar, rüyalarında kimin kendilerine su vereceğini görmek için bilerek tuzlu bir ekmek yiyerek yatarlar.