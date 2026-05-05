Hıdırellez yemeği: Hedik nasıl pişirilir

Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, sadece dilekler ve ritüellerle değil, aynı zamanda geleneksel lezzetlerle de kutlanıyor.

Bu özel günde pişirilen yemekler arasında öne çıkan Hedik, hem bereketi simgelemesi hem de besleyici içeriğiyle dikkat çekiyor.

Anadolu'nun farklı bölgelerinde farklı yorumlarla hazırlanan bu geleneksel tat, özellikle Hıdırellez sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Peki; Hedik yemeği nasıl pişirilir? İşte tarifi...

HIDIRELLEZ BEREKETİ: HEDİK TARİFİ

Hedik, Hıdırellez'de bereket ve bolluğu simgeleyen, aşurelik buğday, nohut ve fasulyenin haşlanmasıyla yapılan geleneksel bir yemektir.

Buğday, nohut ve fasulye bir gece önceden ayrı kaplarda suya konur.

Ertesi gün (5-6 Mayıs) malzemeler yumuşayana kadar haşlanır.

Üzerine ceviz, nar taneleri, tarçın, şeker veya tuz eklenerek ikram edilir.

Hıdırellez hediği sadece ev halkı için pişirilmez; bereketi artırmak adına komşulara ve çocuklara dağıtılır.