Hıdırellez’de duş alınır mı: İşte duş almama geleneğinin nedeni

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez’de, Anadolu’nun pek çok bölgesinde sabahın ilk saatlerinde banyo yapmaktan kaçınılıyor.

Bu inanışın kökeninde "bedendeki şifanın ve nasibin suyla akıp gitmemesi" düşüncesi yatıyor.

Peki, asırlardır süregelen bu gelenek bir yasak mı yoksa sadece kültürel bir miras mı?

“DUŞ ALINMAZ” İNANIŞI NEREDEN GELİYOR?

Hıdırellez’de duş alınmaması gerektiğine dair yaygın inanış, dini bir kuraldan değil, tamamen halk arasında nesilden nesile aktarılan geleneklerden kaynaklanıyor. Bu inancın temelinde, o gece doğada oluşan suyun “şifalı” olduğu düşüncesi yer alıyor. Eskiler, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu o gece, doğadaki her su damlasının mucizevi bir güç taşıdığına inanıyor.

AMAÇ DOĞANIN ŞİFASINI KORUMAK

Bazı inanışlara göre, sabah erken saatlerde çimenlerde biriken çiğ taneleri veya doğal kaynak sularıyla temas etmek sağlık ve bereket getiriyor. Bu nedenle, doğadan gelen bu özel şifanın ve enerjinin "vücuttan yıkanarak kaybolmaması" için duş almaktan kaçınıldığı ifade ediliyor.