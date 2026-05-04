Hıdırellez'de tuzlu anahtar ritüeli: Ovmadan uyumayın

Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen, kökleri çok eskiye dayanan geleneksel bir bayramdır.

Her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanan bu özel gün, bolluk, bereket ve dileklerin kabulünü temsil eder.

Halk arasında Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuğuna inanılır ve bu nedenle Hıdırellez gecesi yapılan niyetlerin daha güçlü olduğuna dair yaygın bir inanç vardır.

Bu gecede gül ağacına dilek asmak, ateşten atlamak, para ya da çeşitli sembolleri toprağa gömmek gibi pek çok ritüel uygulanır.

Son yıllarda ise özellikle ev veya araba sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çeken farklı bir uygulama öne çıkıyor: tuzlu anahtar ritüeli.

ANAHTARI TUZLA OVUN

5 Mayıs akşamı veya gecesi, niyet ettiğiniz evin veya arabanın anahtarını alın.

Anahtarı bir kase içindeki tuzla iyice ovalayın.

"Bu sene kendi evimin/arabamın kapısını açıyorum" veya benzeri olumlu, sesli bir niyet cümlesi kurun.

Anahtarı o gece tuzun içinde bırakabilirsiniz.

6 Mayıs sabahı tuz çöpe dökülür, anahtar alınarak niyetin gerçekleştiğine inanılır.